Более половины немцев считают последние теракты следствием политики Меркель - опрос

Более половины немцев (52%) считают последние атаки, которые были совершены в Германии, прямым следствием политики федерального канцлера Ангелы Меркель относительно беженцев.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный в стране институтом изучения общественного мнения YouGov в период с 26 по 29 июля, передает DW.

В то же время 38% немцев не разделяют такого мнения.

По данным опроса, лишь 8% респондентов заявили, что полностью согласны с позицией Меркель относительно беженцев и ее знаменитой фразой "Мы справимся".

48% респондентов заявили, что они "абсолютно не согласны". Если учесть ответ "скорее не согласен", то недовольство политикой канцлера достигло 66%.

Отмечается, что это самая низкая поддержка политики Меркель относительно беженцев со стороны респондентов с 31 августа 2015 года. Наибольшей поддержкой слова канцлера пользовались в начале сентября 2015 г., тогда 43% опрошенных соглашались с ней.

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Также, согласно опросу, 50% респондентов сказали, что испытывают страх, когда находятся в местах большого скопления людей; 42% - не испытывают.

Кроме того, 81% респондентов убеждены, что полностью предотвратить нападения и террористические атаки невозможно.

В то же время 65% опрошенных считают, что Германия должна увеличить количество полиции для обеспечения порядка и безопасности и ужесточить законы о предоставлении убежища. 50% респондентов назвали важным шагом ужесточение норм относительно владения оружием. Кроме того, почти половина опрошенных считает, что необходимо расширить полномочия правоохранительных органов и спецслужб.

Как сообщалось, за последнее время в Германии произошли несколько нападений: в Вюрцбурге, Мюнхене, Ансбахе и Ройтлингене. Часть из них связана с исламистским экстремизмом.