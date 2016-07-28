Меркель не собирается менять миграционную политику после волны нападений в Германии

Германия продолжит придерживаться своей конституции и предоставлять убежище тем, кто спасается бегством из зон вооруженных конфликтов. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель, сообщает Русская служба ВВС.

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Меркель также заявила, что те беженцы, которые совершают нападения, фактически издеваются над людьми, которые им помогают, а также над теми мигрантами, которые действительно нуждаются в защите.

Как известно, ранее в в Германии произошло несколько нападений.

27-летний беженец из Сирии, которому было отказано в убежище, привел в действие взрывное устройство у входа в бар в баварском Ансбахе. В результате сам он погиб, а еще 12 человек получили ранения.

До этого афганский беженец в поезде близ Вюрцбурга напал на пассажиров с топором и ранил четверых, после чего был застрелен полицией.

Также министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предупредил жителей страны, что нападения, осуществляемые небольшими группами радикалов или джихадистами-одиночками, будут продолжаться и немцы должны быть к этому готовы.