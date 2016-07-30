Во Франции двум мигрантам предъявили обвинение в причастности к теракту
06:40, 30 июля 2016Мир
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Аделю Хаддади и Мухамаду Усману, выходцам из Алжира и Пакистана, предъявлено обвинение в преступном сговоре с террористами «Исламского государства», устроившими теракт в Париже 13 ноября.
REUTERS
Об этом сообщает Daily Mail.
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Мужчины были ранее экстрадированы во Францию из Австрии. Источник издания также сообщил, что Хаддади должен был принять участие в оранизации теракта 13 ноября в Париже, унесшего жизни 130 человек.
По версии следствия, Хиддади и Усман плыли на греческий остров Лерос в той же лодке с беженцами, что и двое террористов, устроивших теракт в Париже.
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