Во Франции двум мигрантам предъявили обвинение в причастности к теракту

Об этом сообщает Daily Mail.

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Мужчины были ранее экстрадированы во Францию из Австрии. Источник издания также сообщил, что Хаддади должен был принять участие в оранизации теракта 13 ноября в Париже, унесшего жизни 130 человек.

По версии следствия, Хиддади и Усман плыли на греческий остров Лерос в той же лодке с беженцами, что и двое террористов, устроивших теракт в Париже.