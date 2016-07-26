В университетской клинике в Берлине произошла стрельба, преступник застрелился - СМИ

Как сообщает издание Bild, вероятно, был расстрелян врач.

При этом сообщается, что сам стрелявший совершил самоубийство.

На данный момент на месте происшествия работает полиция.

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Как сообщал УНИАН, это не первое вооруженное нападение в Германии за последнюю неделю. Большинство из них были совершены выходцами из мусульманских стран.

Так, в минувшую пятницу в Мюнхене в результате стрельбы в одном из торговых центров погибли 9 человек и нападавший, 21 человек получил ранения.