В университетской клинике в Берлине произошла стрельба, преступник застрелился - СМИ
14:46, 26 июля 2016Мир
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В университетской клинике в одном из районов Берлина - Штеглице - днем 26 июля произошла стрельба.
REUTERS
Как сообщает издание Bild, вероятно, был расстрелян врач.
При этом сообщается, что сам стрелявший совершил самоубийство.
На данный момент на месте происшествия работает полиция.
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Как сообщал УНИАН, это не первое вооруженное нападение в Германии за последнюю неделю. Большинство из них были совершены выходцами из мусульманских стран.
Так, в минувшую пятницу в Мюнхене в результате стрельбы в одном из торговых центров погибли 9 человек и нападавший, 21 человек получил ранения.
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