Мадрид через суд добивается отмены резолюции об отделении Каталонии

Как заявила заместитель премьер-министра во временном правительстве Сорайа Саенс де Сантамария, кабинет министров призвал Верховный суд королевства аннулировать принятую в среду резолюцию, а также оценить законность действий спикера каталонского парламента Карме Форкаделль, который позволил голосованию состояться, передает Русская служба Би-би-си.

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27 июля парламент Каталонии одобрил план по выходу автономной области из состава страны, который в том числе предусматривает проведение референдума. Как сообщает El Mundo, инициативу поддержали сепаратистская коалиция "Вместе "за" и "Кандидаты за народное единство", которые обладают большинством в каталонском парламенте.

Парламент Каталонии 9 ноября прошлого года принял резолюцию, провозглашающую "начало процесса создания независимого государства с республиканской формой правления". Тогда же глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон представил "дорожную карту" создания независимого государства, которая предусматривает принятие новых законов, создание госструктур и проведение референдума.

Сразу после этого правительство Испании обратилось в Конституционный суд, который признал незаконными попытки Каталонии объявить независимость.