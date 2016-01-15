Власти Каталонии исключают провозглашение независимости в одностороннем порядке

Об этом заявил новый председатель правительства автономии Карлес Пучдемон, сообщает ТАСС.

"Нашим избирательным обещанием не было одностороннее провозглашение независимости", - сказал глава Каталонии в четверг поздно вечером в интервью телеканалу TV-3.

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При этом Пучдемон отметил, что в настоящий момент его целью является внесение изменений в конституцию области.

Кроме того, каталонский лидер утверждал, что 47,8% голосов в поддержку сепаратистских партий по итогам выборов 27 сентября прошлого года позволяют "начать процесс" обретения независимости.

Хотя Пучдемон не отказался от идеи выхода из состава Испании, он выразил мнение, что необходимо искать большей поддержки среди каталонцев по данному вопросу.