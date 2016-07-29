США продолжат бомбить сирийских исламистов несмотря на раскол в их рядах

Изменение названия "Фронта ан-Нусра" на "Джебхат фатах аш-Шам" тоже не будет иметь никакого значения, сообщил пресс-секретарь Государственного департамента США Джон Кирби, передает украинская редакция "Немецкой волны". По словам Кирби, боевики и в дальнейшем будут оставаться целью ракетно-бомбовых ударов военной авиации США.

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Заявление представителей "Фронта ан-Нусра" может быть просто "ребрендингом", предположил представитель Госдепа. Поэтому США будут оценивать эту группировку по ее "действиям, целям и идеологии", - добавил Кирби.

В то же время спикер Белого дома Джош Эрнест выразил обеспокоенность США из-за роста активности боевиков упомянутой группировки. По его словам, возможности боевиков для проведения "операций" за пределами Сирии выросли. Поэтому они могут угрожать как США, так и Европе. Эрнест также подтвердил, что смена названия группировки никоим образом не повлияет на отношение Белого дома к сирийским исламистам.

Исламистская группировка "Фронт ан-Нусра", которая считалось сирийским подразделением "Аль-Каиды", 28 июля объявила о разрыве с этой террористической организацией и переименовании. Теперь "Фронт ан-Нусра" будет называться "Джебхат фатах аш-Шам", что в переводе с арабского означает "Завоевание Сирии".