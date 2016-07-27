При взрыве на северо-востоке Сирии погибли 44 человека

Количество пострадавших составляет более чем 100 человек, передает Би-би-си. Государственное телевидение Сирии показало кадры с места взрыва. На них видно, что он повлек существенные разрушения.

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Как сообщают местные СМИ, причиной взрыва стала бомба, заложенная в грузовике, припаркованном рядом со штабом курдских сил безопасности.

Ответственность за организацию взрыва взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство". Ранее эта организация брала на себя ответственность еще за несколько нападений на курдов.