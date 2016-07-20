В Сирии возле Голанских высот прогремели два взрыва

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о двух мощных взрывах возле акимата в столице сирийской провинции эль-Кунейтра, городе Мадинат эль-Баатхе. Представители сирийской оппозиции утверждают, что удар нанес израильский самолет, в то же время боевики "Хезболлы" обвиняют в ракетном ударе связанных с Аль-Каидой террористов. Об этом пишет Reuters.

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Неясно, что именно было целью удара. Повстанцы заявили, что ливанская группировка "Хезболла", которая в 2006 году вступила с Израилем в продолжавшуюся месяц войну, также там присутствует. Однако группировка сообщила, что взрывы вблизи Голан произошли в результате ракетного обстрела боевиками из "Фронта ан-Нусра" - мишени, наряду с "Исламским государством" для ВВС России и США.

Город удерживают сирийские правительственные силы, среди которых есть боевики "Хезболлы". Также в регионе действуют группировки поддерживаемой США сирийской оппозиции, "Фронта Ан-Нусра" и боевики, которые присягнули на верность "Исламскому государству".

Израиль захватил сирийские Голаны в результате Шестидневной войны с арабскими странами в 1967 году. ООН не признала аннексию.

В свою очередь, Израиль неоднократно бомбил Сирию, объясняя стремлением предотвратить передачу оружия ливанской группировке "Хезболла" и тем, что он называл попыткой сирийской армии "создать второй террористический фронт против нас на Голанских высотах".