Сводный брат Обамы сообщил, что отдаст голос Трампу

В интервью программе Би-би-си Newsday Малик Обама обвинил своего родственника в том, что он не уделяет внимания своей семье, передает Русская служба Би-би-си.

В частности, Малика возмутило то, что ни один из представителей кенийской ветви семьи Обамы не был приглашен на съезд Демократической партии США в Филадельфии.

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Комментируя предложение Трампа о временном запрете на въезд мусульман в США, Малик Обама, сам исповедующий ислам, заявил, что эти меры продиктованы "здравым смыслом".

Малик Обама имеет кенийское и американское гражданство. В 2013 году он выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора кенийской провинции Сиая, однако не смог занять эту должность.

Барак Обама приезжал с визитом в Кению в 2015 году и впервые навестил эту страну с момента вступления в президентскую должность в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, по результатам опроса CNN/ORC Трампопережает свою соперницу Хиллари Клинтон на 3%.