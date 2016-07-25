Президентские выборы в США: Трамп стал популярнее Клинтон на 3%

Таковы результаты опроса CNN/ORC, передает "ЕвроПравда".

Это лучший результат Трампа, начиная с сентября 2015 года – у него 44% по сравнению с 39% у кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, 9% у кандидата от Либертарианской партии Гэри Джонсона и 3% кандидата от "зеленых" Джил Стейн.

В опросе, где представлены только два кандидата, Дональд Трамп набирает 48%, а Хиллари Клинтон – 45%.

Как отмечается, Трамп нарастил популярность за счет голосов независимых избирателей, которые не ассоциируют себя с определенной партией – теперь его поддерживают 46% "независимых" против 31%, который высказывался в его поддержку до конвента Республиканской партии, на котором его официально объявили кандидатом в президенты США.

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Зато Клинтон потеряла поддержку "независимых" - с 34% до 28%.

Как отмечают социологи, после конвента в Кливленде рейтинг Трампа вырос сразу на 6 процентных пунктов. И, как пишет CNN, такого значительного роста рейтингов не наблюдалось с выборов 2000 года, когда Джордж Буш и Эл Гор после конвентов нарастили свою поддержку на 8%.

Конвент Демократической партии открывается 25 июля. Ожидается, что на нем Хиллари Клинтон официально станет кандидатом в президенты.