Резня в Японии: неизвестный с ножом убил в центре для инвалидов 19 человек (фото)

00:43, 26 июля 2016
Мир
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В японской префектуре Канагава неизвестный с ножом устроил резню в доме-интернате для инвалидов. 

Япония / скриншот

Нападавший задержан полицией, передает агентство Kyodo.

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В результате нападения погибли не менее 19 человек. По данным NHK, погибли 15 человек, ранены 45.

Мужчину, который напал на людей в доме-интернате, зовут Сатоши Уэмацу, ему 26 лет, сообщает агентство.

Япония / REUTERS
REUTERS

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