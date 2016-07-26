Резня в Японии: неизвестный с ножом убил в центре для инвалидов 19 человек (фото)

Нападавший задержан полицией, передает агентство Kyodo.

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В результате нападения погибли не менее 19 человек. По данным NHK, погибли 15 человек, ранены 45.

Мужчину, который напал на людей в доме-интернате, зовут Сатоши Уэмацу, ему 26 лет, сообщает агентство.