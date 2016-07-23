Стрельба в Мюнхене: подробности трагедии, версии полиции, реакция властей (фото)

Вечером в пятницу, 22 июля, в Олимпийском торговом центре в Мюнхене была открыта стрельба. По данным полиции, это началось у ресторана быстрого питания, позже продолжилось в торговом центре. Информация о стрельбе в центре города, в районе Штакус не подтвердилась.

Полиция подтвердила, что погибли 9 человек, предполагаемый преступник совершил самоубийство. 21 человек ранен, из них трое тяжело, пишет «Немецкая волна».

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По данным полиции, преступление совершил один человек. Предполагаемый преступник - 18-летний немец иранского происхождения, более двух лет проживавший в Мюнхене. Ранее он не попадал в поле зрения полиции. Вскоре после начала стрельбы в 17.50 часов он был легко ранен прибывшими на место преступления полицейскими в гражданской форме. Позже ему удалось скрыться. Примерно в 20.30 по местному времени преступник был найден мертвым на одной из улиц, прилегающих к торговому центру. По данным полиции, он совершил самоубийство.

Как сообщил начальник полицейского управления Мюнхена Хубертус Андре на пресс-конференции ночью в субботу, 23 июля, первоначальные сообщения о трех участниках стрельбы не подтвердились. Также не подтвердилась информация, что преступник использовал длинноствольное оружие. Рядом с ним был найден пистолет.

О мотивах и контактах преступника у полиции пока нет никаких данных, заявил Хубертус Андре.

Глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер заявил, что не исключает террористического характера преступления в Мюнхене. Следователи работают в том числе и в этом направлении, отметил он. Вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль призвал "не спекулировать" по следам нападения в Мюнхене. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что мотивы преступления в Мюнхене пока остаются невыясненными. "Улики до сих пор противоречивы", - говорится в заявлении министра.

На субботу, 24 июля, в Берлине намечено заседание правительства Германии с участием канцлера Ангелы Меркель и всех профильных министров. В "кабинет безопасности" входят министры иностранных дел, обороны, внутренних дел и глава ведомства федерального канцлера.

Из-за преступления в Мюнхене глава МВД ФРГ Томас де Мезьер прервал визит в США, куда он отправился в отпуск. Незамедлительно по приземлению в Нью-Йорке де Мезьер распорядился вылететь обратно в Германию.

В связи со стрельбой в торговом центре в Мюнхене было объявлено особое положение. С помощью специальной системы оповещения Katwarn горожане получили на смартфоны сообщение с просьбой не покидать свои дома. Бавария обратилась за помощью к Федеральной полиции и другим федеральным землям.

В городе было полностью остановлено движение городского и пригородного общественного транспорта, закрыт и оцеплен главный железнодорожный вокзал. Полиция призвала автомобилистов покинуть автобаны близ Мюнхена. В час ночи по местному времени (2.00 по киевскому) в субботу общественный транспорт в городе возобновил работу.

По словам Хубертуса Андре, мюнхенская полиция, с точки зрения безопасности, не видит необходимости для отмены массовых мероприятий, запланированных в городе на выходные дни.