Neue Zürcher Zeitung: Движимые страхом и заблуждениями

Об этом пишет Марко Кауфманн Боссарт в статье "Движимые страхом и заблуждениями", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Пока Турция – это не Северная Корея. Но после неудачного переворота 15 июля наблюдается такая форма поведения, как в Бирме во время военной диктатуры: собеседники вдруг переходят на шепот, когда называют несоразмерной чистку среди последователей Фетхуллаха Гюлена. Журналист больше не принимает звонки от людей, который были замечены в симпатии к исламскому проповеднику, – из страха оказаться в поле зрения властей. Другие удаляют группы в WhatsApp, потому что повстанцы, по-видимому, связывались в этой социальной сети, и она находится под постоянным контролем. Слишком велик риск быть названным сторонником "террористической организации Фетхуллаха". В стамбульском метро на экранах размещены призывы сообщать властям о пользователях социальных сетей, которые поддерживают террористическую деятельность.

Сообщения о жестоком обращении

Правительство Турции заявляет, что невиновным гражданам нечего бояться. Но радикальная чистка неизбежно должна выявить людей, которые следуют учениям бывшего приятеля президента Эрдогана. Однако, очень сомнительно, что все они были вовлечены в попытку государственного переворота, который отнял жизни 246 людей.

В субботу, Эрдоган отдал приказ о закрытии 15 университетов, 1229 фондов и благотворительных организаций, 1000 частных школ, 35 медицинских учреждений и 19 профсоюзов. По заявлениям, эти учреждения находились под влиянием Гюлена.

Первый указ во время чрезвычайного положения, который подписал Эрдоган, позволяет держать подозреваемых без предъявления обвинения до 30 дней. До этого задержание могло длиться до четырех дней. В своем коммюнике Amnesty International пишет об убедительных доказательствах пыток в местах лишения свободы. В правительственных кругах это отрицают. Если сведения правозащитной организации подтвердятся, то заверения Анкары о том, что обвиняемых ожидает справедливое судебное разбирательство, окажутся пустым звуком. Премьер-министр Йылдырым в воскресенье заявил, что после неудавшегося переворота было задержано более 13 000 человек, из которых 8831 – военнослужащие. Однако, 1200 солдат были освобождены.

Роспуск президентской гвардии

Радикально изменен и аппарат безопасности. Президентская гвардия будет спешно распущена, заявил премьер-министр Бинали Йылдырым. По слухам, часть этого сильного элитного подразделения участвовала в заговоре. Был выдан ордер на арест 300 гвардейцев.

На побережье Черного моря в выходные был задержан племянник Гюлена. Глава внутренней разведки MIT, Хакан Фидан, обошелся только предупреждением. По данным турецких СМИ, 15 июля днем он был проинформирован о необычных перемещениях войск. Но он оставил это на рассмотрение государственного правления. Хотя на данный момент Эрдоган исключил личные последствия, глава внутренней службы разведки уже не так уверенно чувствует себя на своем месте. Лошадей на переправе не меняют, двусмысленно сказал глава государства. Об обещанной реформе органов безопасности можно будет что-либо узнать лишь через несколько дней после заседания Высшего военного совета. Оно начнется в четверг.