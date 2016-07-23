Президент Франции назвал стрельбу в Мюнхене "террористической атакой"

Стрельба в Мюнхене, произошедшая ранее в пятницу, является «террористической атакой». Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, сообщает Reuters.

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«Террористическая атака, которая произошла в Мюнхене и унесла жизни многих людей, является отвратительным актом, который направлен на разжигание страха в Германии после того, что произошло во многих европейских странах», — сказал французский лидер.

Олланд отметил, что Франция окажет всю необходимую помощь для расследования деталей произошедшего. Президент добавил, что соответствующие переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель он планирует провести 23 июля.

«Германия будет сопротивляться, она может рассчитывать на нашу дружбу и сотрудничество», — заявил Олланд, передает РБК.

Вечером 22 июля в Мюнхене неизвестный открыл огонь из пистолета у ресторана быстрого питания McDonald’s, после чего зашел в торговый центр и там продолжил стрельбу. В результате произошедшего погибли 10 человек, в том числе и сам стрелок. Еще 16 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.