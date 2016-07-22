Байден: США готовы сотрудничать с Анкарой по экстрадиции Гюлена

12:21, 22 июля 2016
Мир
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США будут сотрудничать с Турцией в вопросе выдачи Феттулаха Гюлена, которого турецкие власти считают идейным организатором попытки переворота в стране. 

REUTERS

Об этом заявил вице-президент США Джо Байден в ходе телефонной беседы с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, сообщает Анадолу.

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"Документы, необходимые для выдачи Феттулаха Гюлена, который является организатором террористической атаки, совершенной 15 июля, переданы американской стороне"- сказал глава турецкого правительства, добавив, что "Турция ожидает от США как от страны-союзника экстрадиции Гюлена".

В свою очередь Джо Байден отметил, что проинформирован о запросе Турции относительно выдачи Гюлена. По его словам, соответствующее решение должно быть вынесено американским судом. "США будут сотрудничать с турецкой стороной по данному вопросу", - подчеркнул вице-президент.

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