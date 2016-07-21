Парламент Турции одобрил закон о режиме чрезвычайного положения

За это проголосовали 346 парламентариев, 115 выступили против, передает Анадолу.

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Таким образом, начиная с 01.00 часов 21 июля 2016 года на территории Турции действует режим ЧП сроком на 3 месяца.

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения для расследования дела о попытке военного переворота. По словам турецкого президента, введение особого режима безопасности необходимо для «пресечения угроз демократии, верховенству закона, прав и свобод наших граждан».

Введение режима ЧП означает, что с этого момента президент и правительство смогут принимать новые законы без парламента.