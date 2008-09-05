Корабль 6-го флота ВМС США дошел до позиций российских военных

Корабль 6-го флота Военно-Морских Сил США "Маунт Уитни" (USS Mount Whitney) прибыл в Поти.

Как передает Лента.ру со ссылкой на представителя американских ВМС, в настоящее время корабль становится на якорь.

На борту корабля, по сведениям агентства, находится гуманитарная помощь. Как ранее сообщалось, "Маунт Уитни" доставит 17 тонн грузов, в том числе одеяла, соки, сухое молоко и гигиенические материалы.

В штабе Черноморского флота России отмечали, что этот корабль, являющийся плавучим штабом Шестого флота, возможно, будет координировать действия корабельной группировки НАТО в Черном море.

В штабе ЧФ ожидали, что "Маунт Уитни" пойдет в Батуми, куда ранее заходили и другие американские корабли. В районе Поти, напоминает Лента.ру, остаются российские военные, несмотря на все заявления о выведенных из Грузии войсках. По версии РосБизнесКонсалтинг , "российская сторона, которая утверждает, что на борту может находиться оружие, возможно, будет допущена для осмотра грузов"...

По его словам источника РИА "Новости" в штабе ЧФ, корабль такого большого водоизмещения, как "Маунт Уитни", кроме гуманитарных грузов, способен доставлять и крупногабаритные объекты. Он не исключил, что в трюмах "Маунт Уитни", кроме гуманитарного груза может находиться и вооружение, в том числе тяжелое.

Источник в российской военной разведке рассказал РИА Новости, что ситуация вокруг "Маунт Уитни" отслеживается. "В ближайшее время станет известно, что на самом деле доставил этот корабль в Грузию", - отметил он.

По данным источника, американский корабль выполняет роль координатора действий группировки кораблей НАТО в Черном море. Он связан с глобальной системой слежения и разведки США, в частности, получает и передает данные через американские военные спутники и систему слежения АВАКС (AWACS).