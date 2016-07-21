Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения сроком на три месяца для эффективной борьбы с участниками военного переворота.
Об этом сообщает Reuters.
Эрдоган подчеркнул, что этот шаг сделан в полном соответствии с конституцией страны и не нарушает закон или базовые свободы турецких граждан.
Согласно приказу, власти Турции смогут в обход парламента принимать новые законы и ограничивать или приостанавливать права и свободы в случае необходимости.
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Эрдоган сделал свое заявление в прямом эфире перед министрами правительства после заседания Совета национальной безопасности, которое длилось почти пять часов.
Чрезвычайно положение официально начнется, когда его текст опубликуют в официальное правительственной газете.
Напомним, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. На утро турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.