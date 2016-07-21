Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения в Турции

Об этом сообщает Reuters.

Эрдоган подчеркнул, что этот шаг сделан в полном соответствии с конституцией страны и не нарушает закон или базовые свободы турецких граждан.

Согласно приказу, власти Турции смогут в обход парламента принимать новые законы и ограничивать или приостанавливать права и свободы в случае необходимости.

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Эрдоган сделал свое заявление в прямом эфире перед министрами правительства после заседания Совета национальной безопасности, которое длилось почти пять часов.