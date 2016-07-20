Провал путча в Турции: против всех военных судей и прокуроров начали расследование

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Hurriyet.

В то же время издание CNN Turk сообщает, что на данный момент от работы отстранены 262 военных судей и прокуроров.

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Как сообщал УНИАН, в Турции уволили более 49 тысяч государственных служащих, которые были обвинены в связях с организаторами несостоявшегося военного переворота.

Напомним, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. На утро турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.