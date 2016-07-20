В Калифорнии умер режиссер фильма "Красотка"

Как сообщил журналистам агент Маршалла, режиссер скончался от пневмонии в больнице города Бербанк, передает Русская служба Би-би-си.

Маршалл начал свою карьеру в 1960-е годы с написания сценариев для комедийных телешоу, он также выступал в качестве продюсера нескольких популярных ситкомов.

В 1982 году Маршалл поставил свой первый фильм "Молодость, больница, любовь" (Young Doctors in Love) - пародию на медицинские телесериалы.

В 1990-м году на экраны вышла комедийная мелодрама "Красотка" (Pretty Woman), где свою первую большую роль в кино сыграла актриса Джулия Робертс.

В фильме Маршалла "Сбежавшая невеста" (Runaway Bride), вышедшем в 1999 году, главные роли вновь сыграли звезды "Красотки" Джулия Робертс и Ричард Гир.