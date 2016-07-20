В Ереване во время столкновений с радикалами травмированы 4 полицейских

Как сообщает армянская служба Радио Свобода, на оцепленную территорию возле захваченного отделения полиции пропустили оператора и корреспондента радио вместе с депутатом парламента от оппозиционного движения «Армянский национальный конгресс» Николом Пашиняном.

Пашинян зашел вместе с полицейскими в зону безопасности, после чего рассказал, что на другой стороне блокированной территории группа людей пыталась прорвать оцепление. Они начали бросать в полицейских камни и другие предметы. В результате четверо силовиков были доставлены в больницу.

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Никол Пашинян подтвердил, что штурма не было, никого не задержали.

Ранее 19 июля в Армении возбудили уголовное дело из-за захвата здания полиции в Ереване. В Службе национальной безопасности (СНБ) этой страны не смогли ответить на вопрос армянской службы Радио Свобода, по каким конкретно статьям возбудили дело.

Во вторник вечером представители оппозиционного движения «Учредительный парламент», которые захватили здание и заложников, должны были дать ответ на выдвинутое накануне требование властей, о сути которого тоже ничего неизвестно.

По информации армянских СМИ, в СНБ заявили, что переговоры продолжаются, задача власти – добиться освобождения заложников.

Вооруженные сторонники радикального оппозиционного движения «Учредительный парламент» захватили здание полиции в ереванском районе Эребуни 17 июля, убив при этом одного полицейского и ранив шестерых человек. По данным полиции, нападавшие взяли в заложники девять человек, пятерых из них освободили в результате переговоров.

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Нападающие требуют освобождения Жирайра Сефилиана, лидера «Учредительного парламента», которого арестовали в прошлом месяце по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Они также требуют отставки президента Сержа Сарґсяна.

Власть отвергла требования нападавших и заявляет о ведении переговоров с вооруженными людьми и потребовал, чтобы они сдались.