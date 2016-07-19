В Британии возросло число преступлений на почве ненависти после Brexit

Об этом заявил начальник лондонской полиции Крейг Маккей, сообщает Европейская правда со ссылкой на EUobserver.

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По словам Маккея, голосование за выход Британии из ЕС "развязало что-то в людях, будто они почувствовали возможность делать вещи, которые, давайте говорить четко, являются незаконными". Большинство таких инцидентов касаются иностранцев.

Начальник полиции сообщил, что Скотланд Ярд до референдума, как правило, рассматривал в день от 25 до 50 преступлений, связанных с проявлениями ненависти, по сравнению с 57-78 случаев после голосования.

Как сообщал УНИАН, в начале июля служба полиции Лондона сообщила о резком увеличении числа заявлений от людей, пострадавших от нападений на почве ксенофобии после референдума о выходе Британии из Евросоюза.