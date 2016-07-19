Обнародованы имена восьми беглых турецких военных

Как сообщает Анадолу со ссылкой на греческие власти, ими являются майор Генджай Бююк 1977 года рождения, майор Ахмет Гюзель 1977 года рождения, капитан Абдуллах Йетик 1980 года рождения, капитан Феридун Чобан 1980 года рождения, капитан Сулейман Озкайнакчы 1982 года рождения, капитан Угур Учан 1981 года, страший сержант Билал Куругюль 1976 года и старший сержант Месут Фырат 1979 года рождения.

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Как сообщал УНИАН, восемь военных бежали на вертолете в Грецию после попытки переворота в Турции, организованного террористической организацией Фетхуллаха Гюлена. Вертолет приземлился в аэропорту греческого Дедеагача в сопровождении самолетов F16 ВВС Греции. Лишенные звания военные обратились за политическим убежищем к властям Греции.

В настоящее время они содержатся в тюрьме «Фереджик». Против военных высших чинов выдвинуты обвинения в незаконном проникновении в страну. Первое заседание суда над ними прошло накануне, но по требованию адвокатов рассмотрение дела было перенесено на 21 июля на 12.00 часов дня.

Сегоднявоенные из тюрьмы «Фереджик» в сопровождении полиции доставлены рано утром в центр Комиссии по предоставлению убежища в Неа Хили недалеко от города Александруполис. Процедуры обращения за политическим убежищем в среднем оформляются за три недели.