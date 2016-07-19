Беглые турецкие военные доставлены в греческую комиссию по предоставлению убежищ

Военные из тюрьмы «Фереджик» в сопровождении полиции доставлены рано утром в центр Комиссии по предоставлению убежища в Неа Хили недалеко от города Александруполис, передает Анадолу. Чтобы избежать встречи с журналистами их провели через заднюю дверь.

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После собеседования, которое, предположительно, будет длиться до полудня, военных доставят обратно в тюрьму.

В соответствии с установленными процедурами, применяемыми в Греции для предоставления убежища, Комиссии необходимо принять решение в течение трех недель, и за этот период будет рассмотрен вопрос их нахождения под арестом.