Беглые турецкие военные доставлены в греческую комиссию по предоставлению убежищ
13:43, 19 июля 2016Мир
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Восемь военных, бежавших на вертолете в Грецию после попытки переворота в Турции, доставлены для допроса в Комиссию по предоставлению убежища.
REUTERS
Военные из тюрьмы «Фереджик» в сопровождении полиции доставлены рано утром в центр Комиссии по предоставлению убежища в Неа Хили недалеко от города Александруполис, передает Анадолу. Чтобы избежать встречи с журналистами их провели через заднюю дверь.
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После собеседования, которое, предположительно, будет длиться до полудня, военных доставят обратно в тюрьму.
В соответствии с установленными процедурами, применяемыми в Греции для предоставления убежища, Комиссии необходимо принять решение в течение трех недель, и за этот период будет рассмотрен вопрос их нахождения под арестом.
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