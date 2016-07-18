Суд Греции перенес заседание по делу турецких военных, бежавших после попытки переворота

Об этом заявил замминистра обороны Греции Димитрис Ваяс в интервью местному телевидению, передает Анадолу. Он также отметил, что Афины заинтересованы в скорейшем решении этого вопроса.

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По его словам, Анкара имеет очень серьезные основания для требования о выдаче участников попытки переворота Турции.

"Процедуры обращения за политическим убежищем в среднем оформляются за 15-25 дней. Продление вопроса не в интересах Греции", - подчеркнул Димитрис Ваяс.

По ходатайству адвокатов суд перенесен на четверг.