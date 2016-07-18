Суд Греции перенес заседание по делу турецких военных, бежавших после попытки переворота
16:50, 18 июля 2016Мир
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Вопрос относительно 8 турецких военных, бежавших в Грецию после неудачной попытки госпереворота в Турции, будет решен в рамках греческого и международного права.
REUTERS
Об этом заявил замминистра обороны Греции Димитрис Ваяс в интервью местному телевидению, передает Анадолу. Он также отметил, что Афины заинтересованы в скорейшем решении этого вопроса.
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По его словам, Анкара имеет очень серьезные основания для требования о выдаче участников попытки переворота Турции.
"Процедуры обращения за политическим убежищем в среднем оформляются за 15-25 дней. Продление вопроса не в интересах Греции", - подчеркнул Димитрис Ваяс.
По ходатайству адвокатов суд перенесен на четверг.
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