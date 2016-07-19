В Пентагоне заявили, что ничего не знали о подготовке переворота в Турции
Попытка военного переворота, организованная в Турции членами террористической организации Фетхуллаха Гюлена, стала неожиданностью для Министерства обороны США.
Об этом заявил официальный представитель Пентагона Питер Кук, передает Анадолу. "Попытка переворота стала такой же неожиданностью для нас, как и для граждан Турции и других стран. Мы не располагаем информацией по поводу того, когда и как именно была предпринята попытка военного переворота",- сказал он.
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"Я не знаю, к чему первоначально наши друзья склонялись в начале событий, но они тоже начали собирать информацию о произошедшем после сообщений в турецких СМИ",- сказал официальный представитель Пентагона, отвечая на вопрос корреспондента агентства, о том, была ли использована авиабаза "Инджирлик" во время попытки переворота.
Между тем, Кук отказался отвечать на вопрос о том, почему, несмотря на события, произошедшие в ночь с 15 на 16 июля, уровень военной безопасности на авиабазе "Инджирлик" не был изменен в пятницу ночью, и был поднят до максимального уровня "дельта" только в 07.30 по турецкому времени на следующее утро.
Официальный представитель Пентагона не стал комментировать вопрос о том, что делали американские военные на авиабазе "Инджирлик" всю ночь, пока в Анкаре и Стамбуле происходила попытка военного переворота.