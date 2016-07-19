В Пентагоне заявили, что ничего не знали о подготовке переворота в Турции

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Питер Кук, передает Анадолу. "Попытка переворота стала такой же неожиданностью для нас, как и для граждан Турции и других стран. Мы не располагаем информацией по поводу того, когда и как именно была предпринята попытка военного переворота",- сказал он.

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"Я не знаю, к чему первоначально наши друзья склонялись в начале событий, но они тоже начали собирать информацию о произошедшем после сообщений в турецких СМИ",- сказал официальный представитель Пентагона, отвечая на вопрос корреспондента агентства, о том, была ли использована авиабаза "Инджирлик" во время попытки переворота.

Между тем, Кук отказался отвечать на вопрос о том, почему, несмотря на события, произошедшие в ночь с 15 на 16 июля, уровень военной безопасности на авиабазе "Инджирлик" не был изменен в пятницу ночью, и был поднят до максимального уровня "дельта" только в 07.30 по турецкому времени на следующее утро.

Официальный представитель Пентагона не стал комментировать вопрос о том, что делали американские военные на авиабазе "Инджирлик" всю ночь, пока в Анкаре и Стамбуле происходила попытка военного переворота.