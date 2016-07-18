Турция проводит обыски на используемой США базе Инджирлик

Два заместителя генерального прокурора и пять прокуроров в сопровождении сотрудников полиции вошли на территорию базы Инджирлик, сообщает Анадолу.

Отмечается, что изучаются записи радаров и диспетчерской вышки, откуда проводились переговоры с самолетами-заправщиками.

Согласно сообщению, "именно с этой базы взлетали самолеты-дозаправщики, обеспечивавшие топливом самолеты, принявшие участие в бомбардировках Анкары в ходе переворота".

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Кроме того, расследуется деятельность военных, которые принимали участие в данной операции.

Как сообщал УНИАН, ранее турецкие силовики задержали командующего американской военной авиабазы Инджирлик по подозрению в участии в попытке мятежа.

Напомним, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. До утра турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.