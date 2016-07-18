Эрдоган готов одобрить восстановление смертной казни в случае соответствующего решения парламента

Об этом сообщает сайт американского телеканала CNN со ссылкой на эксклюзивное интервью, которое Эрдоган дал телеканалу в своей президентской резиденции в Стамбуле.

Лидер турецкого государства отказывается исключать возможность смертной казни для тысяч арестованных людей после насильственного неудачного военного переворота, попытка которого состоялась в прошлую пятницу.

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"Существует явное преступление, состоящий в государственной измене, и ваше обращение никогда не может быть отклоненным со стороны нашего правительства", - заявил Эрдоган.

"Но безусловно, для этого понадобится парламентское решение, чтобы принять шаги в форме конституционных мер, поэтому, лидеры (партий) должны собраться и обсудить это, и если они примут это... тогда я, как президент, одобрю любое решение, которое выйдет из парламента", - подчеркнул Эрдоган.

Также президент Турции сообщил, что в течение следующих дней официальный письменный запрос об экстрадиции турецкого лидера Фетхуллаха Гюлена, который находится в изгнании в Соединенных Штатах, будет направлено правительству США.

На уточняющий вопрос, что Эрдоган будет делать, если Соединенные Штаты откажут в экстрадиции Гюлена, президент Турции сказал: "У нас взаимное соглашение об экстрадиции преступников".

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Как сообщал УНИАН, сегодня верховный представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Турция как член Совета Европы не может вернуть смертную казнь.

В правительстве Федеративной республики Германия заявили о намерении прекратить переговоры о возможности вступления Турецкой Республики в Европейский Союз в случае возвращения Турцией смертной казни.

Турция отменила смертную казнь в 2004 году, что позволило ей начать переговоры о вступлении в ЕС в 2005 году, но с тех пор эти переговоры привели к незначительному прогрессу.