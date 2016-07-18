В Турции после попытки переворота уволили почти 9 тысяч чиновников
После неудачной попытки государственного переворота в Турции уволили в целом 8777 госслужащих, среди которых 30 губернаторов.
Об этом сообщает украинская редакция "Немецкой волны" со ссылкой на турецкое государственное информагенство Anadolu. По данным министерства внутренних дел Турции, тысячи чиновников, среди которых сотни генералов и адмиралов, были задержаны еще в выходные. В понедельник же премьер-министр Турции Бинали Йылдырым уточнил, что всего арестовано около 7,5 тыс. человек, среди которых более 6 тыс. солдат, 755 прокуроров и судей, а также сотни полицейских.
Читайте такжеТурция временно запретила госслужащим выезжать за границу и брать отпуск
Глава правительства также назвал уточненное число погибших при попытке путча. Сейчас, по его словам, это более 208 человек, среди которых 145 гражданских, 60 полицейских и трое солдат.
Кроме того, 1491 человек получил ранения. Йылдырым также добавил, что 24 участника путча были убиты и 50 ранены.
В турецких правительственных кругах также называют имя лидера путчистов - им якобы является бывший командующий военно-воздушными силами Акин Озтюрк. Кроме Озтюрка, которого считают формальным лидером мятежников, задержаны также более 100 других генералов вооруженных сил.
Ранее турецкие власти обвинили мусульманского проповедника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, который в течение многих лет живет в США, и его последователей в организации попытки государственного переворота, предпринятого в ночь с 15 на 16 июля. Сам Гюлен категорически отвергает обвинения, вместо этого он высказывает подозрения, что попытка путча была срежиссирована.