В Турции после попытки переворота уволили почти 9 тысяч чиновников

Об этом сообщает украинская редакция "Немецкой волны" со ссылкой на турецкое государственное информагенство Anadolu. По данным министерства внутренних дел Турции, тысячи чиновников, среди которых сотни генералов и адмиралов, были задержаны еще в выходные. В понедельник же премьер-министр Турции Бинали Йылдырым уточнил, что всего арестовано около 7,5 тыс. человек, среди которых более 6 тыс. солдат, 755 прокуроров и судей, а также сотни полицейских.

Читайте такжеТурция временно запретила госслужащим выезжать за границу и брать отпуск

Глава правительства также назвал уточненное число погибших при попытке путча. Сейчас, по его словам, это более 208 человек, среди которых 145 гражданских, 60 полицейских и трое солдат.

Кроме того, 1491 человек получил ранения. Йылдырым также добавил, что 24 участника путча были убиты и 50 ранены.

В турецких правительственных кругах также называют имя лидера путчистов - им якобы является бывший командующий военно-воздушными силами Акин Озтюрк. Кроме Озтюрка, которого считают формальным лидером мятежников, задержаны также более 100 других генералов вооруженных сил.

Ранее турецкие власти обвинили мусульманского проповедника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, который в течение многих лет живет в США, и его последователей в организации попытки государственного переворота, предпринятого в ночь с 15 на 16 июля. Сам Гюлен категорически отвергает обвинения, вместо этого он высказывает подозрения, что попытка путча была срежиссирована.