Меркель: возвращение смертной казни положит конец переговорам о вступлении Турции в ЕС

Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Zeit Online. "Германия и Евросоюз имеют четкую позицию: мы категорически выступаем против смертной казни", – подчеркнула канцлер.

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"Государства, в которых применяется смертная казнь, не могут быть членами ЕС. Поэтому введение смертной казни в Турции будет означать конец переговоров о ее вступлении в ЕС", – отметила Ангела Меркель.

Позицию немецкого канцлера поддержал и министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, который подчеркнул, что "если смертная казнь будет введена страной-кандидатом (на вступление в ЕС), переговоры о членстве в ЕС зайдут в тупик".

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции произошла неудачная попытка военного переворота. После этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган допустил отмену запрета на применение смертной казни. В частности, 17 июля Эрдоган выступил перед своими сторонниками возле президентской резиденции в Стамбуле. Его речь прерывали из толпы выкриками с требованиями вернуть смертную казнь. В ответ на это президент Эрдоган сказал: "Мы слышим ваше требование. В демократической стране, если народ чего-то хочет, он это получает". Он добавил, что проведет консультации с оппозиционными партиями по этому вопросу, но подчеркнул: "Мы не будем надолго откладывать это решение. Те, кто пытается совершить переворот, должны за это поплатиться".