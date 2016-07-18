Внутри Дольменов Антекеры - нового объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО (фоторепортаж)

Как сообщает пресс-служба ЮНЕСКО, данный объект расположен в центре Андалусии на юге Испании, включает три мегалитических сооружения (дольмен Менга, дольмен Вьера и гробница Эль Ромераль), а также две природные достопримечательности (Ла Пенья де лос Энаморадос и Эль-Торкаль), являющиеся двумя ориентирами на территории объекта.

Читайте такжеЮНЕСКО внесла в список всемирного наследия четыре выдающихся объекта

Мегалитические сооружения эпохи неолита и бронзового века состоят из огромных каменных блоков и прячут пустоты и помещения, разделенные перемычками и покрытые ложными куполами. Эти три могилы, похороненные в земляных курганах, входят в число самых выдающихся сооружений Европы доисторического периода и является одним из наиболее ярких примеров европейской мегалитической архитектуры.

Читайте такжеЮНЕСКО требует освободить от рекламы буферные зоны Софии Киевской и Лавры

Также в список Всемирного наследия попали следующие объекты: Стечки – средневековые надгробия (Босния и Герцеговина, Хорватия, Черногория, Сербия), Археологический комплекс Филиппы (Греция), Археологический объект Ани (Турция) и Комплекс пещеры Горама (Соединенное королевство Великобритании).

Как сообщал УНИАН, также на прошлой неделе ЮНЕСКО приняла решение оставить Софию Киевскую и Киево-Печерскую лавру в списке объектов Всемирного наследия.