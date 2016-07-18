Frankfurter Allgemeine: Турецкие солдаты просят убежища в Греции

Об этом сообщает Михаэль Мартенс в статье "Турецкие солдаты просят убежища в Греции", опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Восемь турецких солдат, которые в субботу бежали в Грецию на военном вертолете, уже в воскресенье предстали перед прокурорами северного греческого города Александруполис.

Солдаты подали ходатайство о предоставлении политического убежища в Греции. Греческие СМИ цитируют адвоката, которая представляет нескольких турецких граждан, ищущих убежища, она сообщила, что ее клиентов обвиняют в причинении вреда греко-турецким отношениям, нарушении Закона о правилах воздушных перевозок, а также в незаконном въезде в страну.

На самом деле Греция привыкла к незаконным въездам из Турции; весной, до закрытия балканского маршрута и подписания соглашения, таких инцидентов было сотни тысяч. Но есть существенные различия между восемью турками и более чем 50 000 лиц, ищущих убежища, которые после закрытия балканского маршрута по-прежнему находятся в Греции.

Самым важным из различий является то, что никто из этих 50 000 не прилетел в страну на вертолете, и никого из них президент Турции Тайип Эрдоган не обвиняет в участии в заговоре против него.

В настоящее время Турция требует немедленной выдачи "предателей". Поэтому, в субботу Эрдоган звонил премьер-министру Греции Алексису Ципрасу, а министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу – министру иностранных дел Греции Никосу Коциасу. После в Twitter Чавушоглу написал об обещании Коциаса выдать Турции восемь "предателей".

Но в Афинах ссылаются на правое положение, которое требует рассмотрения любого запроса. Греческое государственное информационное агентство Ana цитирует Коциаса, который утверждает, что во время изучения этой проблемы через призму греческого и международного права, они постоянно будут учитывать обвинения против этих людей на их родине.

Такая формулировка может означать противоположное тому, чего хочет Эрдоган. Ципрас говорит, что они будут рассматривать дела "быстро", но "с абсолютным уважением" к закону.

Ципрасу грозит конфликт с Эрдоганом

Кроме того, комментарий пресс-секретаря правительства был неясным. Она описала ситуацию следующим образом: в субботу утром турецкий военный вертолет вторгся в воздушное пространство Греции и попросил разрешения совершить аварийную посадку.

После посадки пассажиры были немедленно арестованы. В этом случае государство будет следовать международному праву. Греция "очень серьезно" воспринимает тот факт, что в Турции эти мужчины подозреваются в причастности к попытке государственного переворота.

Эти неудобные беженцы из Турции могут доставить правительству Ципраса много неприятностей, потому что Эрдоган привык к тому, что все его желания исполняются. С другой стороны, глава государственного органа по предоставлению убежища, Мария Ставропулу, резко реагирует на попытки давать ее органу какие-либо политические указания.

Какое решение орган примет теперь? Для этих просителей убежища Турция – не третья страна, а страна происхождения – и, учитывая бурную дискуссию о возврате смертной казни в Турции, небезопасная для повстанцев.

Адвокат сообщила, что процедура рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища "в нормальных условиях" может занять год, и добавила: "Совершенно очевидно, что они не хотят возвращаться в Турцию. Они боятся казни".

Ее клиенты не имеют ничего общего с переворотом. "Они должны были перевозить раненых в Стамбуле. Они не знали, что произошло". Они решили бежать, когда полиция открыла по ним огонь.