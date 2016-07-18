После перестрелки в Алматы семь полицейских находятся в реанимации, в городе введен спецплан "Перехват"

Больница скорой неотложной помощи взята под вооруженную охрану, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Ранее УНИАН сообщал, что район Алмалинского РУВД был оцеплен в Алматы. По сообщениям очевидцев, там была слышна стрельба. По словам сотрудников близлежащих офисов, были слышны около 10 выстрелов.

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Также здание Департамента комитета национальной безопасности оцеплено в Алматы. Со слов очевидцев, скорая помощь и полицейские подъехали к зданию, возможно, есть раненые. Вокзал Алматы-1 был также оцеплен.

В Алматы была объявлена антитеррористическая операция и введен красный уровень террористической опасности.

ВНИМАНИЕ! Фото содержит кровавые кадры, не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!