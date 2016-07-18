Перестрелка в Алматы: появились фото и видео кровавого нападения

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Полицейские провели задержания первого участника кровавой перестрелки, передает Nur.kz.

На видео мужчина лежит на асфальте связанный в присутствии полицейских.

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Также в городе введен красный уровень террористической опасности, объявлена антитеррористическая операция. Людей просят не выходить на улицу.

Ранее УНИАН сообщал, что в Алматы, Казахстан, неизвестный открыл стрельбу возле одного из отделений полиции.