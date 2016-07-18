Перестрелка в Алматы: появились фото и видео кровавого нападения
10:01, 18 июля 2016Мир
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В Алматы, где произошло вооруженное нападение на отделение полиции, сообщают о трех убитых правоохранителях.
ВНИМАНИЕ! Фото и видео содержит кровавые кадры, не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!
Полицейские провели задержания первого участника кровавой перестрелки, передает Nur.kz.
На видео мужчина лежит на асфальте связанный в присутствии полицейских.
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Также в городе введен красный уровень террористической опасности, объявлена антитеррористическая операция. Людей просят не выходить на улицу.
Ранее УНИАН сообщал, что в Алматы, Казахстан, неизвестный открыл стрельбу возле одного из отделений полиции.
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