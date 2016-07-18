Перестрелка в Алматы: один полицейский погиб, есть раненые (фото, видео)

Об этом пишут очевидцы, передает Nur.kz.

Отмечается, что звуки выстрелов слышны в различных районах Алматы.

Так, в одно из медучреждений города привезли раненого сотрудника правоохранительных органов.

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"В алма-атинском РУВД перестрелка. Ваххабиты", - написал пользователь соцсети Мак Арнов.

По последним данным, по меньшей мере один полицейский погиб. Его тело лежит посередине проезжей части.

Ранее УНИАН сообщал, что в Алматы, Казахстан, неизвестный открыл стрельбу возле одного из отделений полиции.