Перестрелка в Алматы: один полицейский погиб, есть раненые (фото, видео)
09:20, 18 июля 2016Мир
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В результате перестрелки возле Алмалинского РУВД в Алматы два полицейских пострадали, один погиб.
В Алматы раздаются выстрелы / АЗАМАТ АХМЕТЖАНОВ / FACEBOOK
Об этом пишут очевидцы, передает Nur.kz.
Отмечается, что звуки выстрелов слышны в различных районах Алматы.
Так, в одно из медучреждений города привезли раненого сотрудника правоохранительных органов.
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"В алма-атинском РУВД перестрелка. Ваххабиты", - написал пользователь соцсети Мак Арнов.
По последним данным, по меньшей мере один полицейский погиб. Его тело лежит посередине проезжей части.
Ранее УНИАН сообщал, что в Алматы, Казахстан, неизвестный открыл стрельбу возле одного из отделений полиции.
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