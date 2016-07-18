В Алматы неизвестный открыл стрельбу из автомата, очевидцы слышали крики "Аллах акбар" (видео)

Свидетели утверждают, что мужчина с криками "Аллах акбар" стрелял из автомата.

"Человек в черном выбежал, судя по всему с автоматом, выстрелил в сторону полиции, пытался остановить машину, но все быстро уехали, а потом побежал в восточном направлении", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что сначала были разовые три или четыре выстрела, а потом как-будто очередь была.

Вскоре к месту происшествия подъехал спецназ.

Напомним, 5 июня 2016 года в Актобе произошел террористический акт, в результате которого погибли десятки человек. В Казахстане введен желтый уровень террористической опасности.