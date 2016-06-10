Спецслужбы Казахстана сообщили о ликвидации четверых подозреваемых в терактах в Актобе

В ходе операции, продолжавшейся всю ночь, подозреваемые были убиты, передает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

Отмечается, что в ходе переговоров подозреваемые в терактах отказались добровольно сдаться и открыли огонь.

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"Последующие попытки склонить их к сдаче оружия результатов не дали. Проведенным силами спецназа штурмом четыре террориста, находившиеся в квартире, уничтожены", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших среди мирного населения и сотрудников силовых структур не имеется.

8 июня президент республики Нурсултан Назарбаев распорядился уничтожить разыскиваемых участников серии нападений в Актобе в случае, если при задержании они попытаются оказать вооруженное сопротивление.

Напомним, 5 июня 2016 года в Актобе произошел террористический акт, в результате которого погибли десятки человек. В Казахстане введен желтый уровень террористической опасности.