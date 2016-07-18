В Саудовской Аравии задержали военного атташе Турции

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в Эр-Рияде, переадает РБК.

По данным телеканала, Ихсаноглу был задержан по просьбе турецкого правительства.

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Предполагается, что дипломат поддерживал военных, которые в выходные пытались совершить государственный переворот в Турции.

Ранее государственное информационное агентство Саудовской Аравии SPA опубликовало заявление короля Салмана, в котором он официально поздравил президента Турции Реджепа Эрдогана с восстановлением стабильности.

Как сообщал УНИАН, власти Турции уже задержали 6 тысяч человек после попытки переворота в стране, который произошел в минувшую пятницу.