Мятежники планировали "арестовать или убить" Эрдогана в Мармарисе - СМИ

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на переписку мятежников, передает РБК.

Спустя полчаса после того, как Эрдоган покинул отель в Мармарисе, туда прилетели три вертолета с сорока солдатами на борту, которые собирались «арестовать или убить» главу государства, однако столкнулись с президентской охраной, передает Al Jazeera.

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По данным CNN Turk, с вертолетов на тросах к отелю спустились около 25 вооруженных солдат.

О том, что вскоре после отъезда Эрдогана из Мармариса места, где только что находился турецкий лидер, стали атаковать путчисты, рассказал Reuters высокопоставленный турецкий чиновник. По его словам, Эрдоган «разминулся со смертью на минуты».

Бизнес-джет, на котором Эрдоган вылетел из Мармариса в Стамбул, во время полета «беспокоили» два истребителя F-16, однако президент смог без последствий долететь до места назначения, рассказал Reuters другой высокопоставленный источник.

В переписке мятежников, на которую ссылается Al Jazeera, подтверждается, что главным организатором и вдохновителем путча был бывший главком ВВС Турции Акын Озтюрк. Кроме того, там говорится о том, что в случае удачного переворота власть в Турции поделили бы 80 человек.