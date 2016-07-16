Самолет Эрдогана приземлился в Стамбуле - Reuters
03:35, 16 июля 2016Мир
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Самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приземлился в Стамбуле.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкого чиновника.
BREAKING: Turkish official says Erdogan's plane landing in Istanbul https://t.co/Ki7gqHaqLlpic.twitter.com/RSJelsDVs1— Reuters World (@ReutersWorld) July 16, 2016
Как сообщал УНИАН, поздно вечером 15 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.
При этом СМИ сообщили, что глава Генерального штаба Турции Хулуси Акара захватили в заложники и удерживают в здании ведомства в Анкаре.
В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден обратиться к гражданам через видеосвязь с мобильного телефона.
Позже в Турции ввели военное положение и комендантский час.
Эрдоган находился в Мармарисе, когда начался военный переворот
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