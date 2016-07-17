СМИ сообщили о серии взрывов на заводе в пригороде Алеппо в Сирии

Серия мощных взрывов прогремела в воскресенье на одном из заводов в юго-восточном пригороде Алеппо в Сирии.

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