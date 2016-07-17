СМИ сообщили о серии взрывов на заводе в пригороде Алеппо в Сирии

03:18, 17 июля 2016
Мир
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Серия мощных взрывов прогремела в воскресенье на одном из заводов в юго-восточном пригороде Алеппо в Сирии. 

REUTERS

Об этом сообщил новостной портал "Сурия аль-Эн", передает ТАСС.

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"Взрывы произошли на фабрике в Эс-Сафире в окрестностях Алеппо, причиной стала техническая ошибка, ситуация взята под контроль", - говорится в сообщении портала.

Официального подтверждения пока не приводится.

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