Керри назвал "абсолютной ложью" заявления о причастности США к попытке переворота в Турции
01:11, 17 июля 2016Мир
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Госсекретарь США Джон Керри в разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил, что утверждения о причастности Соединенных Штатов к попытке переворота в стране являются «абсолютной ложью».
REUTERS
Керри подчеркнул, что подобные заявления вредят отношениям между государствами, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.
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Главы внешнеполитических ведомств также обсудили необходимость продолжения борьбы с террористами ИГ, цитирует издание Газета.ру.
Ранее в МИДе Турции заявил о задержании военных мятежников на базе Инджирлик (военная база ВВС США).
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