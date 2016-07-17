Керри назвал "абсолютной ложью" заявления о причастности США к попытке переворота в Турции

Госсекретарь США Джон Керри в разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил, что утверждения о причастности Соединенных Штатов к попытке переворота в стране являются «абсолютной ложью».

Керри подчеркнул, что подобные заявления вредят отношениям между государствами, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента. Читайте такжеПроповедник Гюлен: Мятеж в Турции мог быть постановочным Главы внешнеполитических ведомств также обсудили необходимость продолжения борьбы с террористами ИГ, цитирует издание Газета.ру. Ранее в МИДе Турции заявил о задержании военных мятежников на базе Инджирлик (военная база ВВС США).

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