Эрдоган узнал о путче в Турции за несколько часов до его начала - СМИ

Об этом пишет в своем блоге политический обозреватель Виктор Трофименко, передает ТСН.

Эту информацию Трофименко сообщил знакомый капитан турецкой армии, который непосредственно принимал участие в мятеже.

По словам источника, президенту Турции Реджепу Эрдогану стало известно о подготовке переворота за несколько часов до его начала.

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"Высказали мятежников два высших офицера турецкой армии, которые теперь помогают составить списки тех военных, которые подлежат аресту", - пишет Трофименко.

Пока контакт с источником потерян.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час.