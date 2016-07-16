Эрдоган узнал о путче в Турции за несколько часов до его начала - СМИ
Военных, которые попытались совершить госпереворот в Турции, выдали два высших офицера.
Об этом пишет в своем блоге политический обозреватель Виктор Трофименко, передает ТСН.
Эту информацию Трофименко сообщил знакомый капитан турецкой армии, который непосредственно принимал участие в мятеже.
По словам источника, президенту Турции Реджепу Эрдогану стало известно о подготовке переворота за несколько часов до его начала.
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"Высказали мятежников два высших офицера турецкой армии, которые теперь помогают составить списки тех военных, которые подлежат аресту", - пишет Трофименко.
Пока контакт с источником потерян.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час.