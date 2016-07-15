В Ницце задержали бывшую жену водителя-террориста
18:04, 15 июля 2016Мир
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Также полиция провела обыск в его доме, но оружия не нашла.
REUTERS
Во Франции поместили под стражу бывшую жену водителя грузовика, устроившего теракт в Ницце. Об этом сообщает "Слон", ссылаясь на BFM TV.
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Ранее полиция произвела обыск в доме террориста. Взрывчатки и оружия, а также экстремистской литературы там найдено не было; сейчас специалисты изучают содержимое найденных компьютеров.
Напомним, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. Количество жертв достигло 84 человек. В результате теракта госпитализированы 54 ребенка. До 50 человек в больнице в критическом состоянии.
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