В Ницце задержали бывшую жену водителя-террориста

Во Франции поместили под стражу бывшую жену водителя грузовика, устроившего теракт в Ницце. Об этом сообщает "Слон", ссылаясь на BFM TV.

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Ранее полиция произвела обыск в доме террориста. Взрывчатки и оружия, а также экстремистской литературы там найдено не было; сейчас специалисты изучают содержимое найденных компьютеров.

Напомним, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. Количество жертв достигло 84 человек. В результате теракта госпитализированы 54 ребенка. До 50 человек в больнице в критическом состоянии.