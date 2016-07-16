Число погибших при попытке переворота в Турции возросло до 90 человек

В связи с попыткой неудавшегося военного переворота задержан 1374 военнослужащий вооруженных сил Турции, передает Анадолу. Общее число задержанных военных достигло 1563 человек.

Читайте такжеПрезидент Турции призвал сторонников оставаться на улицахТем временем, турецкий парламент собрался на экстренное заседание.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о попытке переворота в стране и в обращении к народу призвал граждан выйти на улицы и «помочь остановить беспредел».