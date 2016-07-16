Эрдоган выступил с заявлением в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что попытку переворота организовала небольшая группа военных, и они заплатят за это высокую цену, передает Reuters.

"Все, кто причастен к попытке переворота, понесут самое суровое наказание, вне зависимости от того, какие структуры они представляют", – заявил Эрдоган.

По его словам, переворот стал попыткой восстать против единства и сплоченности нации. Он также пообещал закончить очистку армии от предателей.

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Президент повторил обвинения против сторонников духовног онаставника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в долгое время в Сэйлорсбурге, штат Пенсильвания, США.

Эрдоган заявил, что исполнители переворота получали приказы из Пенсильвании.

Как сообщал УНИАН ранее, в организации отрицают свою причастность к попытке госпереворота.

Напомним, официальный представитель турецкой национальной разведки заявил, что попытка переворота была "отбита".

Поздно вечером 15 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.

При этом СМИ сообщили, что Глава Генерального штаба Турции Хулуси Акара захватили в заложники и удерживают в здании ведомства в Анкаре.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден обратиться к гражданам через видеосвязь с мобильного телефона.

Позже в Турции ввели военное положение и комендантский час.