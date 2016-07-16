Эрдоган выступил с заявлением в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вышел к толпе своих сторонников в стамбульском аэропорту имени Кемаля Ататюрка и дал пресс-конференцию.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что попытку переворота организовала небольшая группа военных, и они заплатят за это высокую цену, передает Reuters.
"Все, кто причастен к попытке переворота, понесут самое суровое наказание, вне зависимости от того, какие структуры они представляют", – заявил Эрдоган.
По его словам, переворот стал попыткой восстать против единства и сплоченности нации. Он также пообещал закончить очистку армии от предателей.
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Президент повторил обвинения против сторонников духовног онаставника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в долгое время в Сэйлорсбурге, штат Пенсильвания, США.
Эрдоган заявил, что исполнители переворота получали приказы из Пенсильвании.
Как сообщал УНИАН ранее, в организации отрицают свою причастность к попытке госпереворота.
Напомним, официальный представитель турецкой национальной разведки заявил, что попытка переворота была "отбита".
Поздно вечером 15 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.
При этом СМИ сообщили, что Глава Генерального штаба Турции Хулуси Акара захватили в заложники и удерживают в здании ведомства в Анкаре.
В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден обратиться к гражданам через видеосвязь с мобильного телефона.
Позже в Турции ввели военное положение и комендантский час.