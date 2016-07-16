При попытке переворота в Турции задержаны 754 военнослужащих

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на МВД страны. Задержанные лишены званий. В частности, с должностей сняты 5 генералов и 29 полковников.

Ранее сообщалось о 130 арестованных солдатах.

Читайте такжеПремьер-министр: в Турции убили участвовавшего в заговоре генерала, арестованы 130 солдатПопытка военного переворота в Турции была осуществлена 15 июля, когда солдаты перекрыли ключевые мосты через Босфорский пролив. Мятежники объявили, что власть в Турции перешла к ним. После этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган обратился к нации через FaceTime и призвал людей выйти на улицу.

Премьер-министр заявил, что попытка переворота будет подавлена, а сам Эрдоган позже пообещал наказать заговорщиков. Утром 15 июля стало известно, что протестующие начали сдаваться правительству. В частности, турецкие власти сообщили о том, что верные президенту Реджепу Эрдогану войска практически полностью взяли под контроль здание Генерального штаба, ранее захваченное мятежниками.

По их данным, лишь небольшие группы мятежников продолжают оказывать сопротивление верным президенту частям. По данным властей, у мятежников остаются несколько вертолетов, которые, по словам собеседника Reuters, "будут сбиты в ближайшее время".