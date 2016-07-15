"Это была бойня, люди разлетались как кегли": очевидцы рассказали подробности теракта на набережной в Ницце

Об этом в интервью изданию The Telegraph рассказал британский студент Джоель Фенстер, который стал свидетелем трагедии, пишет ТСН.

"Мы пришли на пляж, чтобы посмотреть на фейерверки, потом, насколько мы знали, должен был быть концерт. Мы, как и многие другие просто прогуливались по набережной. Это был идеально нормальный вечер", - вспоминает он.

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По словам Фенстера, внезапно люди начали бежать в обратном направлении.

"Мы поняли, что надо срочно спасаться и бросились прочь от моря в старый город. Затем я услышал выстрелы: вначале один, затем еще два", - сообщил он.

По сообщениям СМИ, террориста, который находился за рулем грузовика, застрелила полиция. Первоначальные сообщения о том, что злоумышленник открыл огонь из автоматического оружия не подтвердилась.

По словам Фенстера, он вместе с группой людей забежал в открытый ресторан, где все пытались укрыться.

"На тот момент мы думали, что где-то рядом находится стрелок. Зашли полицейские и приказали владельцу заведения выключить свет и опустить жалюзи. Все были очень напуганы", - рассказал он.

Позже правоохранители вернулись в ресторан и потребовали от всех срочно покинуть помещение.

"Полицейские наставляли на нас оружие и требовали открыть сумки для проверки", - рассказан Фенстер.

Другой очевидец теракта – житель Ниццы Вассим Бухель – в интервью агентству Associated Press сообщил, что тела были разбросаны по всей набережной.

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"Это была бойня. Тела были повсюду", - рассказал он.

Бухель при этом отметил, что водитель грузовика после того, как машина остановилась, выскочил и открыл стрельбу по толпе.

"Люди разлетались как кегли", - кратко прокомментировал Reuters увиденное Жак, владелец одного из ресторанов на Английской набережной.

Как сообщал УНИАН, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. В результате теракта в Ницце погибли до 80 человек.