Обама: США не приблизились к решению проблемы раскола между полицией и обществом

По его словам, страна даже не приблизилась к решению этой проблемы, передает Русская служба Би-би-си.

Нужно укрепить уверенность темнокожих и испаноязычных граждан страны, что имевшее место насилие со стороны полицейских будет расследовано должным образом, считает президент.

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"Мы будем вместе думать, как нам вернуть доверие людям, убедить их, что после того как сотрудники полиции применили силу - смертоносную силу - следствие будет честным и что справедливость восторжествует", - сказал Обама после встречи с активистами, политиками и сотрудниками правоохранительных органов в Вашингтоне.

По Соединенным Штатам прокатилась волна протестов против произвола полиции в связи с убийствами афроамериканцев в Миннесоте и Луизиане.

На одном из таких митингов протеста в Далласе вооруженный снайперской винтовкой мужчина застрелил пятерых полицейских и семерых ранил - он заявил, что сделал это в качестве возмездия за убийства безоружных афроамериканцев.